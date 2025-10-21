Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia: “tutti i partiti tranne FdI mi hanno chiesto di candidarmi”

“Praticamente ho rifiutato l’offerta di candidarmi da parte di quasi tutti i partiti. Tutti meno uno, cioè Fratelli d’Italia. Mi hanno chiesto di candidarmi anche Pd e Forza Italia. Ho avuto interlocuzioni con tutti. Ho anche le prove che il Pd mi ha chiesto di candidarmi in Campania”, ha raccontato Maria Rosaria Boccia alla trasmissione “L’Aria che Tira” di La7.

“Ci sono stati incontri privati ma io non ho accettato alcuna interlocuzione. Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi. Ho dimostrato di aver sempre parlato con prove alla mano“, conclude Boccia.