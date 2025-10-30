Regionali Campania, Manfredi: “nostra coalizione compatta”

“La nostra è una coalizione compatta e coesa che va dai moderati al M5s. Adesso occorre mettere in campo una politica che parli dei problemi concreti delle persone, prenda impegni e li rispetti. Serve una politica concreta, affidabile e pragmatica per incidere sull’astensionismo”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto alla presentazione delle liste a sostegno del candidato del centrosinistra a Presidente della Regione Campania Roberto Fico al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare a Napoli.