Regionali Campania, la Cgil: “a Fico chiediamo investimenti e politiche di innovazione”

“Abbiamo apprezzato il percorso tracciato dal candidato Roberto Fico che entra nella fase di ascolto, bisogna tener conto anche un movimento sindacale come il nostro”. E’ quanto ha affermato il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci a margine dell’incontro tra la Cgil, le associazioni e il candidato presidente della Regione, Roberto Fico.

“Noi poniamo al centro tra le tante priorità individuate insieme alle associazioni e ai movimenti il tema del lavoro. Mancano risposte sul piano dell’occupazione, non ci sono soluzioni alle tante crisi che attraversano l’industria, manca una vera prospettiva per una regione che può puntare al manifatturiero per costruire una strada di rilancio dell’economia. Vanno individuate misure che anticipando le criticità delineano investimenti e politiche di transizione e innovazione”, conclude Ricci.