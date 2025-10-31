Regionali Campania, il Tar esclude la lista “Fico Presidente” in Irpinia

Roberto Fico reggio calabria
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista “Fico Presidente” nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore M5S. Il motivo? Eccesso di firme nella presentazione della lista. Dalla campagna elettorale escono di scena i candidati: Maria Laura Amendola, l’ex parlamentare del Pd, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e l’ex segretario della Cgil irpina, Franco Fiordellisi i quali hanno però la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato entro le prossime 48 ore.

La ricusazione fa scendere a sette le liste, in provincia di Avellino, a sostegno del candidato del campo progressista, Roberto Fico.

Roberto Fico Presidente

