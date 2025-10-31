Regionali Campania, il Tar esclude la lista “Fico Presidente” in Irpinia

Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista “Fico Presidente” nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore M5S. Il motivo? Eccesso di firme nella presentazione della lista. Dalla campagna elettorale escono di scena i candidati: Maria Laura Amendola, l’ex parlamentare del Pd, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e l’ex segretario della Cgil irpina, Franco Fiordellisi i quali hanno però la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato entro le prossime 48 ore.

La ricusazione fa scendere a sette le liste, in provincia di Avellino, a sostegno del candidato del campo progressista, Roberto Fico.