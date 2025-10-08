Regionali Campania, il Pd: “Cirielli spacca la destra, noi compatti con Fico”

“Cirielli viene candidato alla presidenza della Campania e nell’ordine: spacca la destra, si perde Forza Italia per strada, e non si dimette da viceministro degli Esteri. Non hanno un programma, non hanno una sola idea per la regione, sono la destra più antimeridionalista della storia repubblicana e i campani lo sanno”. E’ quanto afferma il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

“Glielo ricorderemo tutti insieme il 23 e 24 novembre alle elezioni votando Roberto Fico presidente”, conclude Sarracino.