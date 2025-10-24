Regionali Campania, il giornalista Carlo Verna capolista di “Per”

E’ stata presentata la lista per le elezioni regionali in Campania di “Per le Persone e la Comunità” che ha come candidato presidente Nicola Campanile. Capolista è il giornalista della Rai in pensione Carlo Verna, seguito da Marfella, epidemiologo presso l’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, che nei giorni scorsi aveva dichiarato che “Terra dei fuochi e morti per cancro sono stati ignorati dal centrosinistra e dal centrodestra. La nostra Regione ha bisogno di tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.

Prima donna in lista Giuseppina Di Donna, insegnante e già responsabile di Azione Cattolica.