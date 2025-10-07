Regionali Campania, Gasparri: “nessuna preclusione sui nomi, valuteremo”. Lega: “bene la scelta di Cirielli”

“Nessuna preclusione alle proposte dei nostri alleati per la Campania, ma faremo le nostre valutazioni negli incontri previsti nelle prossime ore”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia e capogruppo al Senato. “Avanti determinati e compatti: bene la scelta di Edmondo Cirielli candidato per la presidenza della Regione Campania”. Così la Lega a proposito delle elezioni regionali in Campania.

“Abbiamo la possibilità di cambiare dopo decenni di malgoverno di sinistra. La Lega ha donne e uomini di valore: offriremo ai cittadini liste credibili e competitive”, conclude la nota.