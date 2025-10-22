Regionali Campania, Forza Italia: “il vantaggio di Fico si è già ridotto a soli 3 punti”

“Cirielli ha tutto il tempo per affermare le proprie idee, per farsi conoscere. I sondaggi dimostrano il grande recupero che stiamo facendo e parlano di appena 3 punti di differenza a dimostrazione che il vantaggio che aveva Fico all’inizio non c’è più”. E’ quanto ha detto Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, a margine della presentazione dei candidati capolista del partito alle prossime elezioni regionali.

“Candidato presidente in ritardo? Non penso possa incidere sull’esito elettorale. C’è stato un dibattito approfondito, siamo arrivati meglio delle altre volte alla scelta del candidato e ritengo che sia il metodo di lavoro che vada perfezionato, del resto è la prima volta vera in cui abbiamo lavorato insieme per scegliere una candidatura unitaria e inevitabilmente bisogna fare sintesi”, conclude Martusciello