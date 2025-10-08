Regionali Campania, Fico su Cirielli: “malumori nel centrodestra”

“Vedo che ci sono ancora un po’ di malumori nella coalizione e infatti lo stesso Cirielli si sorprende di Forza Italia. Quindi commenterò il candidato quando ci sarà l’ufficializzazione da parte di tutta la coalizione”. Così il candidato del centrosinistra per la Regione Campania Roberto Fico ha commentato l’annuncio della candidatura del viceministro degli esteri Edmondo Cirielli da parte di FdI, Lega e Noi Moderati.

Fico ha risposto ai giornalisti nel corso di un’iniziativa a Salerno promosso da Legacoop Campania e da Legacoopsociali per un confronto sulle politiche sociali della futura Regione.