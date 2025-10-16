Regionali Campania: Fico: “la destra non riesce ad essere connessa con il Sud”

“Io mi chiedo Cirielli cosa condivide di questo governo che ha votato l’autonomia differenziata, che ha cercato di portare una battaglia contro il Sud. Queste sono le cose di cui deve rispondere la destra, di aver definanziato i Comuni, di lavorare sull’autonomia differenziata, di aver fatto molto male al sud per tutti i provvedimenti presi fin dalla prima legge di bilancio”, è quanto afferma Roberto Fico, candidato presidente della Campania del centrodestra.

“Bisogna rispondere a queste e non ad altro, è una destra che non riesce ad essere connessa con il Sud”, conclude Fico.