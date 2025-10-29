Regionali Campania, Fico e De Luca per la prima volta insieme in campagna elettorale

Roberto Fico e Vincenzo De Luca sanciscono l’alleanza partecipando insieme, e facendosi fotografare uno accanto all’altro, alla convention di presentazione della coalizione progressista che si candida alle regionali in Campania. Con il presidente uscente e il candidato alla successione anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Piero De Luca, segretario del Pd Campania, il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola e il parlamentare del Pd Marco Sarracino, responsabile Sud nella segreteria nazionale.

Tra le otto liste della coalizione progressista c’è “A testa alta”, di emanazione deluchiana.