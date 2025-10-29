Regionali Campania, Fico: “coalizione unita, andiamo a vincere”

Roberto Fico, candidato presidente del centrosinistra, è ottimista in vista delle urne: “io penso che andiamo a vincere le elezioni in Campania”. L’ex presidente della Camera, accolto da artigiani e imprenditori, ha sottolineato come la coalizione sia pronta ad affrontare la sfida elettorale con determinazione e spirito unitario. “La coalizione è coesa e oggi, al Teatro Mediterraneo, dove daremo il via ufficiale alla campagna elettorale, mostreremo ancora una volta la nostra compattezza”, rimarca Fico.

“Abbiamo otto liste, tutte con un atteggiamento costruttivo e un programma serio e ambizioso, centrato sullo sviluppo, la sostenibilità e la dignità del lavoro“, puntualizza Fico.