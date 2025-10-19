Regionali Campania, Durigon: “presenteremo le liste della Lega con Salvini e Cirielli”

“E’ stato un fine settimana molto positivo per la Lega in Campania. Insieme a tutta la dirigenza regionale stiamo costruendo liste forti, competitive e radicate sul territorio, con tanti candidati provenienti dalla società civile e ben otto consiglieri regionali uscenti che hanno scelto di essere parte di questo progetto”. E’ quanto ha affermato in una nota il senatore Claudio Durigon, vice segretario nazionale della Lega, che annuncia che “domenica prossima, con la presenza del nostro leader Matteo Salvini e del candidato presidente Edmondo Cirielli, daremo un segnale chiaro di compattezza e di entusiasmo“.

“Si respira un’aria nuova in Campania la gente è stanca dell’inconsistenza di Fico e dei continui litigi con De Luca, e chiede una guida seria, capace e concreta. Cirielli può portare il centrodestra alla vittoria e la Lega farà pienamente la sua parte per rafforzare la sua presidenza e garantire un futuro di sviluppo e buon governo alla Campania“, conclude Durigon.