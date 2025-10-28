Regionali Campania, De Luca: “con Fico per consolidare 10 anni di buongoverno’

“Con Roberto Fico alla guida della coalizione di centrosinistra vogliamo consolidare i risultati raggiunti e rilanciare questi impegni con nuova energia e responsabilità, nell’interesse dei nostri cittadini”. E’ quanto ha detto a “Coffe Break” su La7 il segretario del Pd in Campania, Piero De Luca, dicendosi “fiducioso per le prossime regionali perché veniamo da dieci anni di buongoverno in Campania, dieci anni di lavoro concreto su ambiente, sanità, infrastrutture, politiche sociali e sostegno alle famiglie”.

“Dalla Campania, peraltro – conclude – sono convinto che daremo un contributo decisivo anche per costruire l’alternativa di governo alla destra a livello nazionale”.