Regionali Campania, De Luca: “con Fico incontro positivo”

“Un incontro corretto e positivo per andare avanti e che dovrebbe garantire alla Regione Campania di andare avanti senza che nessuno si perda. Ma anche per ribadire le sue priorità, dal piano degli ospedali al nuovo palazzo della Regione fino alla rete del trasporto pubblico”. Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca tornando sul faccia a faccia di ieri con il candidato del campo progressista Roberto Fico.

“Abbiamo discusso del programma per il prossimo governo regionale, partendo ovviamente dal lavoro immenso che è stato fatto dalla Regione Campania in questi anni e che va riconosciuto, va completato – ha sottolineato De Luca a margine di un evento a Salerno – Ci sono cose che devono essere portate a compimento, pensiamo alla rete dei dieci ospedali della Campania, per il resto bisogna completare solo dei programmi che sono ormai all’80%”.