Regionali Campania, De Luca: “auguri ai candidati, campagna elettorale sia civile”

“Credo che sia doveroso, nelle mie funzioni di presidente della Regione fare gli auguri di buon lavoro a tutti i candidati. Mi auguro che sia una campagna elettorale civile e soprattutto rispettosa della verità. Ho già visto qualche accenno di strumentalizzazione, di falsificazioni e mi sono indignato”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel giorno in cui si sono concluse le operazioni di deposito delle liste in vista delle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre.

“Nella mia vita politica ho rispettato in maniera sacra il lavoro quando veniva fatto. E se il lavoro veniva fatto da uno che non la pensa come me, lo rispettavo due volte di più perché questa è la morale della politica, quando la politica ha una sua dignità. Non nascondiamo la realtà, non cerchiamo di mistificare perché non è da uomini. Mi auguro che sia una campagna elettorale all’insegna della civiltà”, conclude De Luca.