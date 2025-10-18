Regionali Campania, Cirielli su De Luca: “la sua coalizione si vergogna di lui”

“De Luca? La sua coalizione si vergogna di lui perché sia il Pd che il M5S non lo vogliono più. Credo che i suoi danni sono evidenti: la sanità è allo sfascio perché la Campania è la regione che non ha utilizzato i tetti di spesa per assumere medici e infermieri, provocando danni gravi. E’ la Regione che non ha utilizzato i fondi aggiuntivi del ministero per poter abbattere le liste d’attesa, per poter intervenire per patologie ad alta complessità in deroga. De Luca non c’è più, però il Pd e i 5 Stelle hanno condiviso questi disastri e devono assumersi la responsabilità”, è quanto afferma il candidato presidente del centrodestra, Edmondo Cirielli.

Il vice ministro degli Esteri a Benevento dove ha presenziato, insieme al senatore Domenico Matera, alla presentazione ufficiale dei candidati locali della lista del presidente, Mario Ferraro e Annalisa Clemente.