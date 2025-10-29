Regionali Campania, Cirielli: “impegno del governo Meloni per Caivano”

“La presenza del ministro Schillaci oggi conferma l’impegno del governo Meloni per Caivano ma in genere per le periferie, per la sicurezza soprattutto delle aree più in difficoltà dell’Italia, in particolare il Sud. Qui a Caivano doveva muoversi la Regione, che ha competenze su infrastrutture, sport, assetti sociali, ma ha fatto tutto il Governo, come dimostra questo centro sportivo Pino Daniele. La nuova Regione dovrà fare questi tipi di interventi per le aree più svantaggiate, i fondi ci sono“. E’ quanto ha detto a Caivano il viceministro degli Esteri nonché candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli.

Insieme con il ministro della Salute Orazio Schillaci, Cirielli ha fatto visita al Centro Sportivo ristrutturato e riqualificato dall’Esercito e gestito da Sport&Salute con istruttori del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.