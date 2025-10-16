Regionali Campania, Cirielli: “Fico dica cosa rivendica dei 10 anni di De Luca”

“Io credo che il candidato dei progressisti, Roberto Fico, deve dire cosa rivendica di questi dieci anni di governo De Luca e del Pd che lo ha sostenuto. E cosa invece ritiene che sia sbagliato”. E’ quanto ha detto il candidato alla Regione Campania per il centrodestra Edmondo Cirielli, a margine della presentazione dei candidati nella lista ‘Cirielli Presidente’ provenienti da Sud Protagonista.

“Mi sembra che ha già iniziato a dire che ha sbagliato tutto sul sistema delle acque. Vedremo tutto il resto. E anche il Pd non può nascondersi dietro al personalismo: devono scendere in campo per dire quello che hanno fatto. Poi, quello che faranno lo vedremo. Ma prima devono fare il consuntivo nel bene o nel male”, puntualizza Cirielli.