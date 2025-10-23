Regionali Campania, Cirielli: “convinti di vincere. Mastella? E’ benvenuto”

“In sette giorni abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Da venti punti di scarto ne e’ rimasto solo qualcuno. La scelta di parlare di quello che non va e come cambiarlo sta dando i suoi frutti. Ecco perchè siamo convinti di vincere”. E’ quanto ha affermato Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, su “Il Tempo”. “Di solito non credo molto ai sondaggi, mentre ritengo importante quello che vedo e sento tra la gente. Sono abituato ancora al vecchio porta a porta. E devo constatare che, al di là dei nostri elettorali tradizionali, registro un numero elevato di persone di sinistra sconcertate per l’alleanza tra il Pd e Fico, dopo che se ne sono dette di cotte e di crude. Medesimo ragionamento vale per l’idea che quest’ultimo ha di amministrare un ente complesso come la regione. Motivo per cui ritengo che ci sarà un’altissima percentuale di voto disgiunto”, rimarca Cirielli.

Mastella

“Disponibili ad accogliere Mastella? E’ un bravo amministratore e ha consenso sul territorio. Se condivide il nostro programma e il nostro progetto è il benvenuto, come tutti gli altri”, conclude Cirielli.