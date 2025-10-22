Regionali Campania, Cirielli: “con noi finirà la stagione dei favoritismi e degli amici degli amici”

“Ho servito lo Stato per tutta la vita, in divisa e nelle istituzioni, con un solo principio: legalità e merito prima di tutto. Con noi finirà la stagione dei favoritismi e degli amici degli amici. La Campania tornerà terra di trasparenza, di regole e di opportunità per chi vale davvero. Apriremo porte e finestre nei palazzi del potere, restituendo ai cittadini ciò che è loro”, è quanto ha affermato il candidato sindaco del centrodestra in Campania, Edmondo Cirielli.

“Sarò un presidente tra la gente, nei territori, ad ascoltare e decidere insieme. La Campania deve tornare un modello per l’Italia”, rimarca Cirielli.