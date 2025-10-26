Regionali Campania, Cirielli: “c’è grande entusiasmo”

“C’è un grande entusiasmo, moltissimi volevano candidarsi con noi, purtroppo abbiamo chiuso così, siamo contenti, c’è entusiasmo, voglia di cambiamento che cercheremo di interpretare”. E’ quanto ha detto Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania, a margine dell’incontro a Napoli con Matteo Salvini.

“La Lega è stato il primo partito, oltre al mio, a credere nella mia candidatura Dico grazie a Matteo Salvini che crede nella Campania e nella politica con la P maiuscola, lo ringrazio anche per aver messo il mio nome nel loro simbolo, spero di saper essere interprete della coalizione in modo serio e determinato nell’impegno per il Sud”, sottolinea Cirielli.