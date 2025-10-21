Regionali Campania: centrodestra o centrosinistra? Mastella dubbioso tra Cirielli e Fico, i suoi voti possono essere decisivi

“La verità è che io mi sono scocciato di questo bisticcio continuo tra Fico e De Luca. Se continuano così, qui, perdiamo. Per-di-a-mo! Capito? Mentre io, per indole, voglio vincere. Tra l’altro…“. E’ quanto ha affermato al Corriere della Sera, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, leader di “Noi di Centro”, più volte deputato, senatore, europarlamentare, ministro, sindaco e protagonista sin dai tempi della Prima Repubblica con la Dc. Mastella confida che a contattarlo sono “ministri, plenipotenziari forzisti e di Fratelli d’Italia che sono tutti ringalluzziti perché hanno annusato la possibilità del colpaccio, perché sanno che riuscire a prendersi la Campania sarebbe una zampata pazzesca, varrebbe dieci volte le vittorie delle Marche e della Calabria messe insieme”.

Al momento, quindi, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, Mastella non ha sciolto le riserve se stare con Cirielli o Fico. I suoi voti, che sono tanti in Campania, potrebbero essere decisivi per l’esito elettorale.