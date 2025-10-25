Regionali Campania, candidato di Fratelli d’Italia: “Fico imbecille, non ha mai lavorato”

In un post pubblicato sui social, il candidato di Fratelli d’Italia in Campania, Marco Nonno, definisce, senza mai nominarlo esplicitamente, il candidato del centrosinistra, Roberto Fico, “cretino ed imbecille”. Precisando poi che il suo è “un attacco politico e non personale”. Nonno evidenzia: “non possiamo tollerare che a Roma decidano chi debba fare il presidente della Regione Campania portandoci l’imbecille di turno, perché di un imbecille si tratta, uno che non conosce la Pubblica Amministrazione. È un cretino che non ha mai lavorato, è un personaggio che non è degno di rappresentare gli eredi del Regno delle Due Sicilie. E’ un personaggio che non conosce neppure come ci si arriva in Regione Campania. Questo non è un attacco personale, badate, è un attacco politico. Perché se si rispettano le istituzioni, si rispettano anche nel proprio comportamento”.

“Questo personaggio riusciva ad ascoltare l’Inno nazionale con le mani in tasca e la camicia sbottonata. Chi riesce a sputare sui valori della bandiera, su quello che rappresentiamo, chi riesce a non rappresentare questi valori non è degno di rappresentare la Regione Campania”, conclude Nonno.