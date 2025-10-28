Regionali Campania, Calenda: “Fico si candida col figlio di ‘Gigino a Purpetta’, vincerà per i voti clientelari”

Nel commentare le elezioni regionali in Campania, che si terranno il prossimo 23 e 24 novembre, Carlo Calenda non le manda a dire contro Roberto Fico, candidato presidente del centrosinistra. “L’esponente del Movimento 5 Stelle si candida col figlio di Mastella, il figlio di De Luca, il figlio di Gigino a Purpetta”, rimarca Calenda su La7.

“Mica vince perché si chiama Fico ma perché le elezioni regionali nel Sud Italia sono gestite da voti clientelari: siccome ha sia i voti di Manfredi che quelli di De Luca, vince. Fine, lo sappiamo”, conclude Calenda.