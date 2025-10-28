Regionali Campania, Bandecchi scatenato: “Fico inadatto e Cirielli incolore, vincerò io”

“Ho deciso di candidarmi a presidente della Regione Campania perché credo che questa terra meriti molto di più dello squallido teatrino politico a cui si è assistito negli ultimi mesi. I giochi di palazzo che si sono consumati attorno alle candidature alla presidenza, da un lato e dall’altro, sono per me la perfetta dimostrazione di tutto ciò che non funziona nella politica italiana”. E’ quanto afferma Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, intervistato da “Affaritaliani”. “Come definirei Fico e Cirielli? Inadatto il primo, incolore il secondo”, puntualizza Bandecchi.

“A sinistra hanno sbloccato la candidatura di Fico solo dopo un lungo braccio di ferro con Vincenzo De Luca. Escono da dieci anni di governo senza uno straccio di progetto politico e con una candidatura di facciata. Dall’altro lato il centrodestra, nonostante sia al governo del Paese, ha impiegato mesi a indicare il nome del candidato, senza alcun riguardo per la proposta da presentare ai cittadini campani, Io non faccio parte di quel sistema. Sono qui con Dimensione Bandecchi perché so governare concretamente, libero dai giochi di potere. La Campania merita un candidato che lotti davvero per cambiare le cose e io sono quel candidato“, rimarca Bandecchi.

Bandecchi su De Luca

“De Luca? Lo stimo e credo che non abbia niente a che vedere con il Partito Democratico. È un uomo di capacità, ma ha trasformato la Regione in un feudo personale, come dimostra la lotta contro Fico. In più gli indicatori parlano chiaro, la Campania è ancora fanalino di coda in troppi settori: sanità, infrastrutture, occupazione giovanile, servizi ai cittadini. Io mi propongo come un modello di politica totalmente diversa da quella a cui siamo abituati. Sono un imprenditore, produco risultati, non mi perdo in chiacchiere. Non ho bisogno di clientele perché sono prestato alla politica e vivo del mio lavoro. Se la Campania vuole voltare pagina ha bisogno di liberarsi dalle persone che, fossero in maggioranza od opposizione, l’hanno rovinata”, evidenzia Bandecchi.

“Voglio vincere”

“Il mio obiettivo? Vincere, portando alle urne tutti coloro che in questi anni hanno smesso di votare perché disgustati dalla politica. Io voglio che le persone sappiano che le cose possono cambiare, e che non è vero che tutto deve restare uguale a com’è”, spiega Bandecchi.