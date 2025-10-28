Regionali Campania, Bandecchi incontra i medici: “le mie proposte per la sanità”

Migliorare i presidi ospedalieri, aumentare il numero dei medici per evitare l’intasamento ospedaliero, rendere la sanità pubblica di qualità così da evitare la fuga in altre regioni o all’estero, adeguare la retribuzione dei medici agli standard europei. Questi i caposaldi del programma per la sanità di Stefano Bandecchi, candidato alla Presidenza della Regione Campania, che nel pomeriggio ha incontrato a Napoli i componenti del Consiglio provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

“Mi hanno fatto delle domande credo di aver dato delle risposte uniche a molte domande, perché chi verrà dopo di me non credo che potrà dare le stesse risposte avendo già dimostrato nel tempo di non saper risolvere le cose. Che vi devo dire? Credo che qui le responsabilità sono tante e da dividere in tanti organi. Non c’è cosa peggiore di chi nasce con una sola bocca e due orecchie e non ha la capacità di ascoltare”, rimarca Bandecchi.