Regionali Campania, attaccati gli account social di Edmondo Cirielli

Gli account social del candidato di centrodestra in Campania Edmondo Cirielli sarebbero stati attaccati. Lo sostiene il portavoce politico del vice ministro, Ernesto Caccavale annunciando che verrà presentata una denuncia nelle prossime ore alle autorità di polizia .
“Abbiamo riscontrato nel corso della notte – afferma Caccavale – numerosi tentativi di accesso agli account Facebook e Instagram di Edmondo Cirielli”.
“Non solo: abbiamo rilevato anche attività anomale nei commenti e ai like alle pagine da parte di numerosi account fake“, conclude Caccavale.