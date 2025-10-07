Regionali Calabria, Renzi: “si vince al centro, Occhiuto ha vinto così”

“Le regionali in Calabria hanno visto un successo netto e indiscutibile di Roberto Occhiuto. Un trionfo personale prima che di partito. Una vittoria legata alla figura del Governatore prima che a qualsiasi altro elemento”. E’ il post pubblicato dal leder di Italia Viva, Matteo Renzi. “A Occhiuto i complimenti miei personali e di tutta Italia Viva uniti all’augurio di buon lavoro nell’interesse della Calabria e dei calabresi. Ringrazio Pasquale Tridico per essersi messo a disposizione della richiesta di Pd, Cinque Stelle e Avs. Il risultato calabrese, come quello marchigiano, dimostra che non si vince sfruttando temi mediatici come la Palestina o il reddito di cittadinanza. Occorre piuttosto incalzare sulla concretezza dei temi quotidiani: la pressione fiscale, il costo della vita, la sanità. Si vince al centro: come ha fatto Occhiuto ieri, come farà Giani in Toscana lunedì prossimo“, puntualizza Renzi.

“Eleggiamo un consigliere regionale”

“Italia Viva conferma e anzi migliora il risultato delle Marche avendo dato le firme per costruire la lista Casa Riformista che ottiene in Calabria il 4.5%, supera altri partiti della coalizione, elegge un consigliere. Ci confermiamo come il partito che elegge più donne e confermiamo che Casa Riformista è appena nata ma è presente ovunque. Grazie a Filomena e a tutti gli amici di Casa Riformista Calabria”, conclude Renzi