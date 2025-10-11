Regionali Calabria, Maropati e Tritanti: il cuore di una comunità dietro il successo straordinario di Cirillo

“Ci sono vittorie che non si spiegano soltanto con i numeri. Ci sono risultati che trovano la loro forza nel rapporto umano, nella fiducia reciproca e nella presenza costante sul territorio. È questo il segreto che ha permesso all’on. Salvatore Cirillo di conquistare, ancora una volta, un consenso straordinario: primo degli eletti nella circoscrizione Sud al Consiglio regionale della Calabria.

A Maropati e nella frazione di Tritanti, Cirillo ha raccolto 191 preferenze che non rappresentano solo un dato elettorale ma il segno concreto di un legame profondo e autentico con quanti hanno scelto di sostenerlo esprimendo a suo favore il proprio consenso. Un risultato che non si limita ai confini comunali: oggi, la fiducia e la stima verso l’onorevole Cirillo si estendono ben oltre, riconosciute anche fuori dal territorio d’origine. In un tempo in cui la politica spesso appare distante, qui si è riaffermato un modello diverso: quello fondato sul dialogo, sull’ascolto e sulla vicinanza reale ai cittadini. Una politica fatta di incontri quotidiani, di risposte concrete, di impegno sincero e costante“. È quanto si legge in un comunicato stampa inviato dai consiglieri comunali Andrea Ferrentino e Angelo Adornato.

“Ogni voto – hanno dichiarato i consiglieri comunali Andrea Ferrentino e Angelo Adornato – è una storia di fiducia, una testimonianza di affetto verso chi ha saputo incarnare un modo nuovo di fare politica: vicino alla gente, concreto, credibile. Con immensa gioia e sincera gratitudine vogliamo dire grazie a tutti i cittadini di Maropati e di Tritanti che hanno scelto di sostenere l’on. Cirillo. La vostra fiducia non è solo un voto: è un abbraccio, una spinta, un impegno a continuare a servire la comunità con passione e responsabilità.”

Le parole dei due consiglieri comunali raccontano bene il significato di un risultato che non è frutto del caso, ma di un percorso costruito nel tempo con dedizione, passione e credibilità. “Questo traguardo straordinario – hanno aggiunto – ci motiva a guardare avanti con ancora più determinazione. È la prova che quando un paese resta unito, con il cuore e con la testa, nulla è impossibile.”

“A Maropati e nella frazione di Tritanti oggi si respira un clima di orgoglio e partecipazione. È la consapevolezza di aver scritto una pagina bella della politica calabrese, una pagina che parla di valori, coerenza e fiducia reciproca. Perché il futuro – come ricordano in tanti – non nasce nei palazzi, ma nei paesi, nelle piazze e nelle case della gente. Ed è proprio qui che prende forza una politica vera, capace di unire e dare speranza. Il risultato di Maropati e Tritanti è la prova che quando una comunità sceglie di credere insieme, vince due volte: come popolo e come famiglia“, si legge in conclusione della nota.