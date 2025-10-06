Regionali Calabria, Licia Ronzulli: “vittoria meritata, un referendum sul lavoro di Occhiuto”

“E’ una vittoria che ci aspettavamo, che sapevamo di poter conquistare. Il presidente Occhiuto è stato una guida importante per questa regione, regione che aveva bisogno di qualcuno che avesse una visione. Questa visione, questo disegno di Calabria nuova che ce la fa è stato portato avanti in questi quattro anni e quindi oggi c’è stato, di fatto, una raccolta del consenso del lavoro fatto in questi 4 anni. Vogliamo esagerare? E’ stata una sorta di referendum sul lavoro di Occhiuto e i calabresi hanno premiato questo lavoro”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Licia Ronzulli arrivando a Gizzeria al comitato elettorale di Roberto Occhiuto.