Regionali Calabria, Licia Ronzulli: “vittoria meritata, un referendum sul lavoro di Occhiuto”

Il senatore di Forza Italia celebra il successo del presidente uscente, sottolineando l'apprezzamento dei calabresi per il suo operato

Stati Generali del sud di Forza Italia a Reggio Calabria Occhiuto e Ronzulli
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

“E’ una vittoria che ci aspettavamo, che sapevamo di poter conquistare. Il presidente Occhiuto è stato una guida importante per questa regione, regione che aveva bisogno di qualcuno che avesse una visione. Questa visione, questo disegno di Calabria nuova che ce la fa è stato portato avanti in questi quattro anni e quindi oggi c’è stato, di fatto, una raccolta del consenso del lavoro fatto in questi 4 anni. Vogliamo esagerare? E’ stata una sorta di referendum sul lavoro di Occhiuto e i calabresi hanno premiato questo lavoro”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Licia Ronzulli arrivando a Gizzeria al comitato elettorale di Roberto Occhiuto.

