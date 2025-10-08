Regionali Calabria, la soddisfazione di Nesci (Fdi): “raggiunto un risultato straordinario, grazie di cuore alla mia terra” | VIDEO

E’ raggiante l’europarlamentare reggino di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, per la vittoria di Roberto Occhiuto ed il risultato del partito di Meloni alle elezioni regionali in Calabria. In un video pubblicato sui social, Nesci si rivolge direttamente ai cittadini: “un ringraziamento di cuore alla mia terra, alla nostra amata Calabria. Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, e tutto questo è stato possibile grazie a voi”, evidenzia Nesci.

“Avete creduto nel progetto del centrodestra, avete dato fiducia al lavoro di Roberto Occhiuto, e avete sostenuto con forza Fratelli d’Italia. Continueremo a lavorare con impegno, serietà e amore per la nostra regione. Avanti così, insieme”, conclude Nesci.