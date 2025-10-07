Regionali Calabria, Galati: “risultato storico per Noi Moderati”

“Un risultato straordinario per Noi Moderati in Calabria: 4,03% dei consensi, pari a 30.613 voti. Per la prima volta il nostro movimento entra nel Consiglio Regionale della Calabria con due eletti. Un traguardo che ci riempie di orgoglio e che rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso politico. Questa campagna elettorale, condotta con impegno, passione e determinazione, ci ha portato a un risultato storico. È la vittoria di una squadra straordinaria, che ha creduto in un progetto serio, credibile e radicato nel territorio”, così in una nota Pino Galati, presidente vicario di Noi Moderati e coordinatore regionale Calabria.

“Un sentito ringraziamento alle candidate e ai candidati, ai dirigenti, ai giovani, ai militanti e a tutti coloro che ci hanno sostenuto e dato fiducia. Il loro contributo è stato decisivo per raggiungere questo importante traguardo. Oggi Noi Moderati entra in Consiglio Regionale portando con sé una visione chiara: una Calabria che cresce, che dialoga e che costruisce. Dalla Calabria nasce un laboratorio politico nazionale, un progetto che guarda al futuro con coraggio e con la volontà di rafforzare ulteriormente la presenza del nostro movimento in tutta Italia”, evidenzia Galati.

“Saremo al fianco del Presidente Roberto Occhiuto da protagonisti, contribuendo con responsabilità e concretezza al buon governo della Regione. Congratulazioni ai nostri due eletti: Vito Pitaro, responsabile regionale Enti locali con quasi 12.000 preferenze, tra i più votati in tutta la Calabria, e Riccardo Rosa, coordinatore provinciale di Cosenza e mio vice coordinatore regionale. Insieme, con entusiasmo e senso di responsabilità, guardiamo a nuovi e grandi obiettivi. La militanza e la serietà politica paga sempre”, conclude Galati.