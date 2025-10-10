Regionali Calabria, Campana (AVS): “dato negativo, ma in poco tempo non si poteva fare di più”

“Le urne appena chiuse ci hanno consegnato un dato negativo, inutile girarci intorno. In questa fase di analisi e autocritica non possiamo sottacere l’obiettivo minimo non centrato: il superamento dello sbarramento dei 4% che probabilmente ci avrebbe consentito di eleggere un rappresentante di AVS in seno al consiglio regionale, seppur per una manciata di voti”. È quanto dichiara Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/AVS.

“Nei giorni scorsi – spiega – abbiamo aperto la fase dell’analisi del voto che proseguirà. È evidente che più di qualcosa non ha funzionato, a partita dalla defezione forzata di Mimmo Lucano. Probabilmente l’unica scusante riguarda il poco tempo utile a far passare il messaggio, a proporre il validissimo programma a cui ha lavorato il campo progressista. Di certo la becera strategia di Occhiuto ha pagato. D’altro canto per quel che ci riguarda, dopo il congresso regionale del 3 maggio scorso non ci saremmo mai aspettati di dover organizzare una lista è una campagna elettorale in pieno agosto”.

“L’impegno di Europa Verde-Verdi/AVS proseguirà senza sosta”

“Una delle note positive – sottolinea Campana – è che nonostante i carri armati clientelari allestiti dal centrodestra, il voto libero di opinione è confluito tutto nel centrosinistra, consentendo anche ad AVS di compiere piccoli ma significativi passi in avanti rispetto alle scorse regionali e alle scorse Politiche, quasi in linea con le Europee. Significa che il progetto Alleanza Verdi Sinistra funziona, se è vero com’è vero che i sondaggi effettuati nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni, con un soddisfacente 16%, ci indicano come terza forza politica in Italia. abbiamo, quindi, di che ben sperare ed anche questo stiamo aprendo ai giovani con una scuola politica che partirà nelle prossime settimane. Ovviamente l’impegno di Europa Verde-Verdi/AVS proseguirà senza sosta”.

“In ultimo, ma non per ultimo, nel sottolineare il lusinghiero dato elettorale ottenuto nel Vibonese – conclude Giuseppe Campana – non possiamo non ringraziare Pasquale Tridico per l’impegno, il sacrificio, l’entusiasmo con cui è sceso in campo alla guida della campo progressista”.