Regionali Calabria, Calenda: “i voti si prendono sulla base delle clientele. Tridico sembrava Checco Zalone”

“Il voto in Calabria, certifica la diminuzione tragica della partecipazione e la vittoria di chi governa. Vince chi governa, succederà in Campania, in Toscana e in Veneto”. Lo ha detto il segretario di Azione Carlo Calenda a Rainews24. “I voti si prendono sulla base delle clientele e le clientele si fanno in base ai voti che hai. E’ un disastro. Secondo me la campagna di Tridico era una campagna demenziale, non si sentiva offrire 7 mila posti da Guardia forestale dalla prima Repubblica, sembrava Checco Zalone, il reddito di cittadinanza regionale, i forestali, il bollo auto, credo che non abbia funzionato”, puntualizza Calenda.

“Il campo largo non può vincere perché è fatto di slogan, non di soluzioni concrete, parla solo di bonus e sussidi, fa una campagna contro il governo che è infantile e invece questo governo per me ha difficoltà a far accadere le cose”, conclude Calenda.