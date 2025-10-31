Reggio, pronto il convegno “Insieme per una Calabria senza glutine: alleati per crescere”

AIC Calabria organizza il convegno “Insieme per una Calabria senza glutine: alleati per crescere”, un momento di confronto e condivisione dedicato al tema dell’inclusione alimentare, dell’educazione e della sensibilizzazione sulla celiachia. L’appuntamento riunirà istituzioni, esperti, professionisti e cittadini con l’obiettivo di rafforzare la rete che ogni giorno lavora per una Calabria più consapevole, inclusiva e senza glutine.
Il programma completo
Apertura istituzionale | Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori | 16:00 – 16:15
- Giuseppina Grosso – Presidente AIC Calabria
“Un percorso che continua: dalla firma del protocollo ai progetti nelle scuole”
- Giuseppe Falcomatà – Sindaco della città di Reggio Calabria
“L’impegno del Comune per una città inclusiva”
- Giuseppe Giordano – consigliere comunale politiche giovanili
“Il ruolo dell’Amministrazione comunale nella promozione di una cultura della salute e dell’inclusione alimentare”
La rete che educa: progetti per una cultura senza glutine | 16:15 – 16:40
- Stefania Messina – Mente & Relazioni
“In Fuga dal Glutine: educare con mente e cuore”
- Domenico Giuffrè del Comitato Scientifico AIC Calabria
“Percorso di sensibilizzazione nelle scuole, il ruolo delle emozioni e dell’educazione alimentare.”
La cultura del gusto e dell’inclusione | 16:40– 16:50
- Antonella Torcasio – Chef del progetto “Kalavria senza glutine”
“Kalavria senza glutine: il gusto come linguaggio universale”
“La cucina come strumento educativo, accoglienza e promozione territoriale.”
Tutti a tavola, tutti insieme | 16:50 – 17:00
- Francesca Ruga – Vicepresidente AIC Calabria
“TATTI: un modello di rete per l’inclusione nelle scuole”
“Dalla teoria alla pratica: mense scolastiche inclusive, educazione alimentare, comunità che accoglie.”
Focus scientifico | 17:00 – 17:20
- Antonella Bellantoni del Comitato Scientifico AIC Calabria
“Alla ricerca della celiachia: una riflessione sul presente e uno sguardo al futuro”
Lancio ufficiale della raccolta fondi “Insieme per crescere” | 17:20 – 17:40
- Mariagrazia Grosso – referente Giovani AiC Calabria
“Ogni gesto conta: come sostenere i progetti AiC Calabria”
- Minimal Studio – agenzia di comunicazione AiC Calabria
“Presentazione degli obiettivi, modalità di donazione, progetti che saranno sostenuti.”
“Insieme per crescere: una comunicazione integrata per la raccolta fondi.”
Chiusura e ringraziamenti | 17:40– 17:45
Perché partecipare
Il convegno rappresenta un’occasione per:
- Conoscere da vicino i progetti AIC Calabria sul territorio
• Approfondire le buone pratiche di inclusione nelle scuole e nei Comuni
- Incontrare esperti e protagonisti della rete “senza glutine”
- Sostenere la nuova raccolta fondi Insieme per crescere
“Ingresso libero – aperto a soci, famiglie, istituzioni e cittadini interessati.