Reggio, pronto il convegno “Insieme per una Calabria senza glutine: alleati per crescere”

AIC Calabria organizza il convegno “Insieme per una Calabria senza glutine: alleati per crescere”, un momento di confronto e condivisione dedicato al tema dell’inclusione alimentare, dell’educazione e della sensibilizzazione sulla celiachia. L’appuntamento riunirà istituzioni, esperti, professionisti e cittadini con l’obiettivo di rafforzare la rete che ogni giorno lavora per una Calabria più consapevole, inclusiva e senza glutine.

Il programma completo

Apertura istituzionale | Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori | 16:00 – 16:15

Giuseppina Grosso – Presidente AIC Calabria

“Un percorso che continua: dalla firma del protocollo ai progetti nelle scuole”

Giuseppe Falcomatà – Sindaco della città di Reggio Calabria

"L'impegno del Comune per una città inclusiva"

“L’impegno del Comune per una città inclusiva”

“L’impegno del Comune per una città inclusiva” Giuseppe Giordano – consigliere comunale politiche giovanili

“Il ruolo dell’Amministrazione comunale nella promozione di una cultura della salute e dell’inclusione alimentare”

La rete che educa: progetti per una cultura senza glutine | 16:15 – 16:40

Stefania Messina – Mente & Relazioni

“In Fuga dal Glutine: educare con mente e cuore”

“In Fuga dal Glutine: educare con mente e cuore” Domenico Giuffrè del Comitato Scientifico AIC Calabria

“Percorso di sensibilizzazione nelle scuole, il ruolo delle emozioni e dell’educazione alimentare.”

La cultura del gusto e dell’inclusione | 16:40– 16:50

Antonella Torcasio – Chef del progetto “Kalavria senza glutine”

“Kalavria senza glutine: il gusto come linguaggio universale”

“La cucina come strumento educativo, accoglienza e promozione territoriale.”

Tutti a tavola, tutti insieme | 16:50 – 17:00

Francesca Ruga – Vicepresidente AIC Calabria

“TATTI: un modello di rete per l’inclusione nelle scuole”

“Dalla teoria alla pratica: mense scolastiche inclusive, educazione alimentare, comunità che accoglie.”

Focus scientifico | 17:00 – 17:20

Antonella Bellantoni del Comitato Scientifico AIC Calabria

“Alla ricerca della celiachia: una riflessione sul presente e uno sguardo al futuro”

Lancio ufficiale della raccolta fondi “Insieme per crescere” | 17:20 – 17:40

Mariagrazia Grosso – referente Giovani AiC Calabria

“Ogni gesto conta: come sostenere i progetti AiC Calabria”

“Ogni gesto conta: come sostenere i progetti AiC Calabria” Minimal Studio – agenzia di comunicazione AiC Calabria

“Presentazione degli obiettivi, modalità di donazione, progetti che saranno sostenuti.”

“Insieme per crescere: una comunicazione integrata per la raccolta fondi.”

Chiusura e ringraziamenti | 17:40– 17:45

Perché partecipare

Il convegno rappresenta un’occasione per:

Conoscere da vicino i progetti AIC Calabria sul territorio

• Approfondire le buone pratiche di inclusione nelle scuole e nei Comuni

Incontrare esperti e protagonisti della rete "senza glutine"

Sostenere la nuova raccolta fondi Insieme per crescere

Sostenere la nuova raccolta fondi Insieme per crescere

“Ingresso libero – aperto a soci, famiglie, istituzioni e cittadini interessati.