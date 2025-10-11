Reggio, l’IC De Amicis – Bolani porta la Calabria ai vertici della canoa scolastica nazionale

Per la prima volta nella storia, la Calabria è stata rappresentata ai Giochi Sportivi Studenteschi di canoa grazie all’Istituto Comprensivo De Amicis – Bolani di Reggio Calabria. L’evento si è svolto giovedì 9 ottobre sul suggestivo specchio d’acqua del Lago Albano di Castel Gandolfo, sede del Centro Federale della Federazione Italiana Canoa Kayak. Un traguardo storico per la scuola reggina, che ha schierato una squadra di giovani atleti motivati e preparati, conquistando il secondo posto assoluto nella competizione nazionale, superati solo dall’Istituto Comprensivo Cremona 2 e davanti all’Istituto Comprensivo Matteotti – Pellico di Torino.

Questi gli atleti in gara per la compagine reggina:

▪ Nikita Cogliandro (Canoa Club Enotria)

▪ Antonino Fontana (Canoa Kayak Club Reggio Calabria)

▪ Francesco Benincasa

▪ Francesco Suraci

▪ Umberto Gatto

▪ Aurora Gatto

▪ Elisa Germanò

▪ Martina Marino

▪ Gaia La Corte

Questi ultimi hanno gareggiato per il Dragon Team Reggio Calabria, sotto la guida esperta del Tecnico Federale Santo Cagliostro e delle professoresse Bianca Tripodi e Adele Sergi, che hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi in ogni fase della competizione. Le gare sprint 80 + 80 metri, disputate in singolo, staffetta e doppio, quest’ultima riservata alla Paracanoa, hanno visto i giovani canoisti distinguersi per tecnica, spirito di squadra e determinazione. Questo risultato non è solo una vittoria sportiva, ma anche un segnale forte di crescita e inclusione per lo sport scolastico calabrese. L’Istituto De Amicis – Bolani si dimostra così un punto di riferimento per la promozione della cultura sportiva e dei valori educativi legati alla pratica agonistica.

La soddisfazione del tecnico Cagliostro

A fine evento il Tecnico Santo Cagliostro ha espresso grande soddisfazione con queste parole: “grazie a tutti, è stato un breve ed intenso percorso e i ragazzi non si sono risparmiati, hanno dato il

100% di quello che avevano. Fino a maggio i bambini non sapevano nemmeno cosa fosse una pagaia e adesso, all’esordio, hanno guadagnato la seconda piazza nel ranking nazionale, di meglio sarebbe stato molto difficile fare. Siatene orgogliosi come lo sono stato io. Godiamoci tutti il momento e da domani si lavora per migliorare ancora”.