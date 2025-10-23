Reggio Calabria, via Marina bassa totalmente al buio da oltre un mese: scatta l’allarme sicurezza | FOTO

La via Marina bassa di Reggio Calabria è ormai un pericolo per chiunque la percorra. Senza illuminazione, la strada diventa un incubo soprattutto di sera. Questa sera, infatti, numerosi cittadini correvano lungo il tratto buio, rischiando seriamente di inciampare e farsi male. La situazione peggiorerà da domenica quando, con il ritorno dell’ora solare, farà buio prima delle 17:00, rendendo ancora più rischioso la frequentazione.

È particolarmente raccapricciante che una criticità così grave sia totalmente ignorata dalle istituzioni e dalle autorità competenti al punto che è cosi buio e abbandonato da oltre un mese. Reggio Calabria, da troppo tempo, è abbandonata a se stessa, con aree vitali della città lasciate nel dimenticatoio. Senza interventi urgenti, il rischio di un incidente grave è dietro l’angolo. È ora che le autorità prendano sul serio la sicurezza dei cittadini e intervengano.