Reggio Calabria, uomo cade da ulivo durante la raccolta: è grave, chiusa al traffico la SS106 | LIVE

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Melito di Porto Salvo, nell’hinterland jonico di Reggio Calabria, dove un uomo anziano è caduto da una scala mentre era intento a raccogliere le olive in un terreno privato. L’impatto al suolo è stato particolarmente violento: l’uomo avrebbe battuto la testa riportando un grave trauma cranico. Immediatamente sono stati allertati gli operatori sanitari del 118, che, valutate le condizioni del ferito, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Per consentire l’atterraggio in sicurezza dell’elicottero, si è reso necessario chiudere al traffico la Strada Statale 106 “Jonica”, nel tratto compreso tra Melito di Porto Salvo e le località limitrofe.

La decisione, seppur inevitabile per permettere i soccorsi, ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti per diversi chilometri. Migliaia di automobilisti e pendolari sono rimasti bloccati a lungo.

Dopo le prime cure sul posto da parte dei soccorritori accorsi a bordo dell’ambulanza, l’uomo ferito è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale “Grande Ospedale Metropolitano” di Reggio Calabria, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.