Reggio Calabria, un lettore: “nuovo progetto di riforestazione urbana a Pellaro, servono chiarimenti tecnici”

Giovanni Di Bella, lettore di StrettoWeb e cittadino di Reggio Calabria che tiene alla propria città, pone l’attenzione sul nuovo progetto di riforestazione avviato dal Comune, sollevando dubbi sulle distanze tra un’aiuola e l’altra dove verranno piantumati alberi di media grandezza. “Secondo quanto osservato, le aiuole appaiono eccessivamente ravvicinate, e ciò potrebbe rappresentare un problema nel medio-lungo termine: quando gli alberi cresceranno, potrebbero ostacolarsi a vicenda nello sviluppo delle chiome o dell’apparato radicale, fino ad arrivare – nel peggiore dei casi – all’abbattimento degli stessi per motivi di sicurezza o spazio“. Giovanni Di Bella chiede pubblicamente “di conoscere quali criteri abbiano guidato la progettazione e propone l’intervento di un arboricoltore o esperto del settore che possa verificare la sostenibilità tecnica del progetto, prima che sia troppo tardi per intervenire. La speranza è che si punti davvero a un verde urbano duraturo, sostenibile e pianificato con lungimiranza, non solo per oggi ma anche per le generazioni future“.