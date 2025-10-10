Reggio Calabria, ultimi posti disponibili per due nuovi corsi professionali con ottime opportunità lavorative: requisiti e come iscriversi | INFO

CEFIPFORM, un centro di formazione professionale accreditato con sede a Reggio Calabria, ha aperto le iscrizioni ai nuovi percorsi triennali per estetista e acconciatore, ideali per chi ha intenzione di trasferire passioni e saperi in lavoro e carriera. La realtà cittadina, che è specializzata in corsi di formazione su vari settori professionali, attende quindi nuovi e giovani talenti affinché gli stessi possano imparare – attraverso un percorso lungo e approfondito – le professioni di estetista e acconciatore. All’interno dei tre anni, teoria e pratica si fondono con l’obiettivo di formare figure pronte a distinguersi nel mondo della bellezza. Già da subito, dal primo anno, gli studenti accedono a laboratori moderni e attrezzati, dove imparano sul campo le tecniche più richieste, sotto la guida di docenti esperti e qualificati. Nei successivi due, prosegue la formazione tra teoria e pratica sul campo, affinando sempre di più le nozioni e il lavoro a stretto contatto con le persone.

Per garantire una formazione di altissimo livello, CEFIPFORM collabora con alcuni dei marchi più prestigiosi del settore. Gli studenti, infatti, utilizzano prodotti professionali dei brand Gil Cagnè per l’estetica e Kevin Murphy per l’haircare e hairstyling. Questa partnership offre agli studenti la possibilità di conoscere e lavorare con tecniche avanzate e tendenze innovative, avendo a disposizione il meglio del settore. Terminati i tre anni, i corsisti ottengono una qualifica professionale riconosciuta in tutta l’Unione Europea, che gli aprirà le porte a innumerevoli sbocchi lavorativi, sia in Italia che all’estero.

Corso di estetista

Il corso di Estetista, che prevede 1.800 ore di formazione completa, permette di acquisire una preparazione approfondita, con l’inclusione di materiale didattico e un kit professionale in omaggio per ogni allievo. Durante il corso, gli studenti lavorano in laboratori moderni e utilizzano prodotti firmati Baldan Group Italia, leader nel settore estetico. Al termine del percorso, gli studenti possono scegliere tra numerosi sbocchi professionali, tra cui lavorare in centri estetici, SPA e saloni di bellezza, avviare un’attività autonoma come liberi professionisti, oppure specializzarsi in tecniche esclusive e innovative.

Il corso inizierà il 27 ottobre 2025, presso la sede di CEFIPFORM, in Via Sbarre Superiori 215, a Reggio Calabria. I posti sono limitati e le aule sono a numero chiuso, quindi è consigliabile iscriversi il prima possibile.

Corso di acconciatore

Il corso di acconciatore, che include una preparazione pratica e teorica, prevede una formazione biennale di 1.800 ore, seguita da un anno di specializzazione da 900 ore, che abilita gli studenti ad avviare una propria attività. Durante il corso, gli allievi partecipano a laboratori pratici di taglio, colore, styling e barberia, e svolgono stage in saloni di acconciatura e barber shop per acquisire esperienza diretta sul campo. Al termine del percorso, i partecipanti ricevono un attestato di qualifica ai sensi dell’art. 14 della Legge 845/1978.

Gli sbocchi lavorativi per i diplomati includono saloni di acconciatura, barber shop, centri benessere, hotel, resort, navi da crociera e, addirittura, il settore moda, spettacolo e cinema. Inoltre, è possibile aprire un proprio salone di acconciatura con una specializzazione. I posti sono limitati e, anche per questo corso, è necessario iscriversi quanto prima. Anche in questo caso il corso inizia il 27 ottobre 2025.

Contatti

Le iscrizioni per i corsi di estetista e acconciatore sono aperte. Per maggiori informazioni sulla durata, il programma dettagliato, le agevolazioni economiche e le modalità di iscrizione, è possibile contattare direttamente CEFIPFORM ai seguenti contatti:

Telefono: 096555077

Cellulare: 3494191179 – 3317219355

Indirizzo: Via Sbarre Superiori 215, Reggio Calabria

Sito web: www.cefipform.it.

