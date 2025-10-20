Reggio Calabria, tutto pronto per la presentazione del corso di Organetto, Tamburello e Lira Calabrese

“Era il 2010 quando, tra le prime iniziative nella stazione FS di RC S Caterina, nacque il laboratorio dell’organetto con maestri del calibro di Filippo Spanò, Giovanni Tripodi, Andrea Anghelone ed altre personalità note nel mondo della musica popolare. Si riparte già da domani, martedì 21 ottobre alle 18.30, con il raduno “Presentazione del corso di Organetto, Tamburello e Lira Calabrese” con il Maestro Fortunato Stillittano, che già alcuni anni orsono è stato il direttore di questo laboratorio, che tende a non far disperdere la conoscenza di questi strumenti che rappresentano la storia dei nostri borghi e della Calabria. Appuntamento a domani sera ore 18,30 nella Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione FS di RC S Caterina”. Così, in una nota, l’Associazione Incontriamoci Sempre annuncia il ritorno del raduno di organetto, tamburello e lira.