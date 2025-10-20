Reggio Calabria, tutto pronto per la donazione delle PGS alla Casa di Benedetta | INFO

Giovedì 23 ottobre, alle ore 11.30, presso la Casa di Benedetta, sita in Reggio Calabria, alla via Cardinale Portanova, Vico I, n. 26, si terrà la donazione alla Casa di Benedetta, frutto del ricavato della manifestazione “Giochiamo per un sorriso 11”. Una delegazione delle Polisportive Giovanili Salesiane reggine procederà con la consegna delle divise da gioco donate agli ospiti della struttura, nonché alla comunicazione relativa al periodo di utilizzo del campo da gioco di San Giovannello di una volta a settimana dal mese di novembre 2025 al mese di maggio 2026.