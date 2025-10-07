Reggio Calabria, tutto pronto per il convegno “Il regime alimentare per la salute del donatore”

L’Aula seminari Francesco Saverio Nesci (località Feo di Vito) del Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà il prossimo giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 15,00, il convegno “Il regime alimentare per la salute del donatore”. L’incontro nato da una proposta di Admo Calabria, rappresentanza regionale dell’Associazione Donatori Midollo Osseo, accolto favorevolmente dal Dipartimento Agraria, si colloca all’interno di “MATCH IT NOW”, evento per il quale in tutto il mondo vengono organizzate manifestazioni per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di cellule staminali e midollo osseo.

Le relazioni tenute dal Dott. Domenico Lopa, Biologo nutrizionista e dalla Prof.ssa Amalia Piscopo, Docente di tecnologie alimentari del Dipartimento Agraria, saranno incentrate sull’importanza del corretto regime alimentare nella vita del donatore di cellule staminali emopoietiche e sulla necessità che gli alimenti somministrati siano salubri e sicuri. Le conclusioni sono affidate alla d.ssa Rita Emilena Saladino, direttrice del Registro Regionale IBMDR istituito preso il GOM di Reggio Calabria.