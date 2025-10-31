Reggio Calabria travolta dal maltempo: strade trasformate in fiumi e alberi crollati | FOTO

Un violento temporale ha colpito questa mattina Reggio Calabria, causando diffusi allagamenti e notevoli disagi alla circolazione. La pioggia torrenziale ha trasformato le vie cittadine in veri e propri torrenti, rendendo difficoltoso ogni spostamento. Le zone più colpite risultano quelle pianeggianti e costiere, dove l’acqua ha rapidamente sommerso i marciapiedi, intrappolando diversi veicoli e invaso le strade come si evince nelle immagini a corredo dell’articolo scattate in via San Pietro.

L’intensità della precipitazione ha messo in crisi i sistemi di deflusso urbano, con tombini saltati e asfalto completamente distrutto. La pioggia ha causato parecchi disagi e a seguito dei violenti fenomeni temporaleschi si è verificato il crollo dell’ennesimo grosso ramo sul Viale Calabria come si vede nelle foto a corredo dell’articolo.