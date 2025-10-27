Reggio Calabria, tragico incidente a Condofuri: scontro auto-moto, morto 17enne

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, a Condofuri, in contrada Santa Lucia, nei pressi del cimitero di Condofuri Marina. Secondo le prime informazioni, lo scontro avrebbe coinvolto un’automobile e una moto condotta da un ragazzo di 17 anni. L’impatto, particolarmente violento, non avrebbe lasciato scampo al giovane centauro, che sarebbe deceduto sul colpo.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La notizia ha profondamente scosso la comunità di Condofuri, che si è immediatamente raccolta sul luogo dell’incidente, sconvolta dalla tragedia. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.