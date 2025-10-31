Reggio Calabria: torna anche quest’anno la Sagra della Castagna di Cardeto

Torna anche quest’anno la Sagra della Castagna a Cardeto, l’appuntamento più atteso dedicato alla valorizzazione dei sapori e delle tradizioni del nostro territorio. Un evento pensato per grandi e piccini, dove il piacere della buona tavola si unisce alla musica, alla cultura e all’allegria di una comunità che ama stare insieme. Oltre alle numerose specialità gastronomiche locali, preparate con ingredienti genuini e ricette della tradizione, la serata offrirà un ricco programma di intrattenimento. Sul palco si esibiranno Stefano Priolo e Nino De Francesco, in un concerto dal vivo che promette emozioni e coinvolgimento per tutti gli appassionati di musica popolare e d’autore.

Laboratori per bambini

Un’attenzione speciale verrà rivolta ai più piccoli, frutto dell’impegno e della creatività dei volontari del Servizio Civile. I bambini potranno vivere un momento di festa culminante dopo tre giorni di laboratori dove hanno espresso la loro fantasia, ispirandosi al tema dell’autunno e della Sagra della Castagna, e condiviso momenti speciali insieme. Sarà attivo un servizio di intrattenimento imperdibile con mascotte, palloncini colorati e zucchero filato, garantendo ai giovani ospiti un’esplosione di gioco e spensieratezza.

Angolo social

La Sagra si rinnova in chiave contemporanea grazie all’introduzione dell’Angolo Social, un’iniziativa ideata e curata sempre dai volontari del Servizio Civile. Questo spazio è pensato per il coinvolgimento diretto dei visitatori per scattare foto, condividere esperienze e immortalare i momenti più belli della festa. Gli amanti della natura e dei prodotti locali potranno visitare la mostra micologica, un percorso espositivo dedicato al mondo dei funghi e alla biodiversità del nostro territorio.

Per agevolare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta con quattro pullman, che collegherà l’area parcheggio bivio S. Salvatore – Mosorrofa con l’area della manifestazione, garantendo così un accesso comodo e sostenibile per tutti. La Sagra si conferma così un’occasione unica per riscoprire la convivialità, le tradizioni e il calore della nostra terra.