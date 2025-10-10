Reggio Calabria: terribile scontro frontale tra due camion a Rosarno, conducente incastrato e gravemente ferito

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nelle campagne di Rosarno, due camion si sono scontrati frontalmente. L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha avuto un impatto particolarmente violento, con uno dei conducenti che è rimasto gravemente ferito, rimanendo incastrato tra le lamiere della sua cabina.

L’uomo ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori e, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 di Polistena, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria. L’elicottero è atterrato nel cortile della scuola media di Rosarno, dove il ferito è stato prelevato dopo aver ricevuto le prime cure.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il ferito, e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le eventuali responsabilità.