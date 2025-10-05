Reggio Calabria, strada Armo–Santa Venere a rischio: l’OIPA segnala gravi criticità e pericoli per la sicurezza | FOTO

Le guardie eco-zoofile ambientali dell’OIPA, coordinate dal referente territoriale Andrea Marino, hanno svolto nei giorni scorsi un servizio di monitoraggio e controllo lungo la strada che collega via Armo–Santa Venere. “L’ispezione, condotta nell’ambito delle attività di vigilanza ambientale e di tutela del territorio, ha evidenziato una situazione di forte criticità e potenziale pericolo per la pubblica incolumità. La strada, che da anni attende interventi di manutenzione, si presenta infatti non conforme agli standard di sicurezza, con frane recenti non rimosse, tratti di roccia instabile, assenza di rete di protezione e guardrail, oltre a un manto stradale incompleto e dissestato”.

“Non si tratta solo di un problema di viabilità, ma di sicurezza per chi percorre quotidianamente questo tratto – sottolinea Andrea Marino –. È una strada di collegamento importante, utilizzata da residenti e lavoratori agricoli, che però versa in condizioni non più sostenibili“.

“L’OIPA, nel rispetto del proprio ruolo di ente di vigilanza e tutela del territorio, segnala formalmente la situazione alle autorità competenti, auspicando un intervento immediato di ripristino e messa in sicurezza. L’organizzazione evidenzia inoltre che, in assenza di risposte o di provvedimenti concreti, sarà costretta a trasmettere la documentazione alla Procura della Repubblica, affinché vengano valutate le eventuali responsabilità”.