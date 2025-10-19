Reggio Calabria, smartphone nel tombino: i Vigili del Fuoco salvano la serata (e i dati!)

Una piccola disavventura a lieto fine ha animato questa sera il centralissimo Corso Garibaldi di Reggio Calabria, proprio accanto al Teatro Cilea. Una signora, intenta a godersi la passeggiata serale tra vetrine e luci del corso, ha visto improvvisamente sparire il suo smartphone – scivolato dalle mani e finito dritto… in un tombino!

Dopo un attimo di smarrimento e qualche tentativo (comprensibilmente vano) di recuperarlo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno trasformato quella che poteva sembrare una serata sfortunata in un piccolo spettacolo urbano. Con professionalità e un pizzico di simpatia, i pompieri hanno sollevato il tombino sotto gli occhi curiosi dei passanti, riuscendo infine a recuperare lo smartphone sano e salvo.

Un gesto semplice, ma che ha ricordato a tutti quanto i nostri Vigili del Fuoco siano sempre pronti a intervenire – non solo nelle emergenze più gravi, ma anche nei piccoli grandi drammi quotidiani che, a volte, ci fanno sorridere dopo la paura.